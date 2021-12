Bandidos explodem bancos e deixam bilhete justificando roubo

Cerca de 20 homens explodiram as agências do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) de Coração de Maria (a 117 quilômetros de Salvador). A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 5, por volta de 3 horas.

Eles chegaram na cidade em três veículos e uma moto e colocaram duas correntes com cadeados na porta da delegacia.

Em seguida, os criminosos se dividiram entre as duas agências. Após o roubo, eles fugiram deixando um bilhete justificando o roubo. "Dívidas para pagar...muitas dívidas para pagar R$ 22.000", dizia a mensagem escrita em um papel de extrato do BB.

Por conta da explosão, a agência da Caixa foi parcialmente destruída. O estrago foi maior na unidade do BB, já que um dos caixas eletrônicos pegou fogo, iniciando um incêndio.

A polícia faz buscas pelos criminosos.

Outros ataques



Neste ano, foram registrados 183 ataques a bancos, número superior ao ano todo de 2012, que foram 167 ocorrências, de acordo com balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia.

Foram registrados crimes deste tipo todos os dias do mês de dezembro até agora, sendo que nesta terça, 3, foram cinco ataques.

adblock ativo