Bandidos explodem banco, lotérica e correios em Ouriçangas

Bandidos usaram bananas de dinamites para explodir um terminal de auto atendimento da agência do Banco Bradesco, a Casa Lotérica e a única agência dos Correios, no município de Ouriçangas (a 138 km de Salvador), na madrugada desta quarta-feira, 9. A informação foi confirmada pela delegacia da cidade.



Conforme o site Bahia10, os criminosos chegaram no local vestidos com uniformes de uso do Exercito Brasileiro e efetuaram diversos disparos contra a sede do pelotão e da viatura da PolÍcia Militar da cidade.



Após a ação, os criminosos fugiram no sentido do povoado conhecido como Catete, na zona rural de Irará. A quantia em dinheiro levada pelo bando não foi divulgada.



Na fuga, duas bananas de dinamites e um veículo Fiat Palio (um dos usados durante o crime) foram abandonados na localidade do Coqueiro, divisa entre os municípios de Irará e Ouriçangas.



Na diligência para localizar os bandidos, participam da ação as guarnições da Companhia de Emprego em Táticas Operacionais (Ceto), do 4º Batalhão de Polícia Militar, da 97ª Companha Independente de Polícia Militar, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cael), e do Batalhão de Operações Policiais Especiai (Bope). Até as 9h, nenhum suspeito havia sido preso.



Ataques a bancos



Até o dia 4 de dezembro, o Sindicato do Bancários havia registrado 202 ataques a banco no estado em 2015. As explosões lideram a lista, com 128 casos. Depois aparecem os arrombamentos (18) e assaltos (16). As tentativas frustradas somam 40 ocorrências.

