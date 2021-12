Uma agência do Banco do Brasil, localizada na cidade de Sobradinho, no Norte da Bahia, foi alvo de uma ação de bandidos na madrugada deste sábado, 29. Conforme o site "Agora na Bahia", cerca de dez homens fortemente armados arrombaram o estabelecimento, que ficou totalmente destruído por conta de explosivos. Eles levaram vários malotes de dinheiro.

Segundo a Polícia Militar da região, guarnições da coorporação foram enviadas até o local no momento do crime, mas os criminosos renderam um homem e o usaram como escudo. Logo, os militares preferiram não entrar em confronto, para preservar a vítima, que posteriormente foi liberada sem ferimentos.

O grupo, que conseguiu fugir, queimou dois carros, sentido a cidade de Sento Sé, e jogaram diversos grampos de aço (miguelitos) na pista para impedir a perseguição da polícia. Não há informações do valor roubado e nenhum suspeito foi preso.

Da Redação Bandidos explodem banco em Sobradinho e usam refém como escudo

adblock ativo