Bandidos explodem banco e suspeito é morto em Itarantim

Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil de Itarantim, no Sudoeste da Bahia, na madrugada desta quinta-feira, 10. O grupo trocou tiros com policiais militares e um suspeito foi morto. Os outros conseguiram fugir.

Eles abandonaram uma marreta e bolsa com dinamites na cidade.

Segundo o site Itarantim News, os caixas eletrônicos estavam vazios. O gerente não abasteceu os equipamentos porque teria recebido denúncias que antecipavam o ataque.

Caixas eletrônicos estavam vazios no momento do crime (Foto: Reprodução | Itarantim News)

