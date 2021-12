Bandidos explodem banco e levam cofre de agência em Canudos

Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil no município de Canudos (a 409 km de Salvador), por volta das 3h desta sexta-feira, 22.

Segundo a Polícia Civil, moradores informaram que seis criminosos fugiram levando o cofre do banco.

Não há informação sobre a quantia roubada. Por volta de 8h40, ninguém havia sido preso. As informações são do site Portal Bahia News.

A explosão deixou a área interna da agência destruída (Foto: Reprodução | Portal Bahia News)

