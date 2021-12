Bandidos explodem banco e Correios de Potiraguá

Um grupo de criminosos explodiram a agência do Bradesco e dos Correios da cidade de Potiraguá, no sul da Bahia, na madrugada deste sábado, 5. Eles detonaram os caixas eletrônicos da agência bancária e os cofres dos Correios.

As unidades ficam na mesma rua. Os bandidos fizeram disparos durante a fuga, causando terror na cidade, de acordo com o Blog do Rodrigo Ferraz. O grupo fugiu levando dinheiro.

Ninguém ficou ferido.

