Bandidos explodem banco e cercam delegacia em Brejões

Um grupo com 12 homens explodiu uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta sexta-feira, 7, por volta das 3h, na cidade de Brejões (a 271 quilômetros de Salvador). Os homens chegaram em dois carros de passeio.

Segundo o site A Voz de Brejões, na tentativa de evitar um confronto, quatro homens ficaram posicionados na frente do Batalhão da Polícia Militar e mais três na frente da delegacia, enquanto o restante estava dentro da agência bancária.

De acordo com a PM, os homens fizeram disparos para o alto, com a intenção de assustar os moradores. Depois, foram ouvidas quatro explosões dentro do banco. Os bandidos conseguiram levar dois malotes de dinheiro que estavam no cofre principal.

A quadrilha conseguiu fugir. Até o momento, a polícia não conseguiu prender nenhum suspeito.

adblock ativo