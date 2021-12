Bandidos explodem banco e atiram contra policiais na Bahia

Um grupo armado explodiu a agência do Bradesco, na madrugada desta quinta-feira, 22, no município de Cansanção (a 340 quilômetros de Salvador). A ação criminosa começou por volta de 1h40 e durou cerca de 25 minutos. Além de explodirem o banco, os bandidos ainda atiraram contra o pelotão da Polícia Militar.

De acordo com as informações do site Portal de Notícias, cerca de 15 criminosos se dividiram em dois veículos. Enquanto seis homens ficaram atirando fortemente contra o pelotão, os demais se dirigiram para agência. Lá, eles armaram e acionaram os explosivos, arrombando os dois caixas eletrônicos.

Ainda de acordo com o site, como os bandidos não encontraram dinheiro nem conseguiram chegar ao cofre, eles usaram dinamites para explodir toda a agência, durante uma sequência de três explosões.

Os bandidos ainda arrombaram o posto de gasolina que fica ao lado da sede policial. Ainda não há informações sobre os criminosos. Até as 7h30 ninguém havia sido preso.

De acordo com as informações do Sindicato dos Bancários da Bahia, já foram registrados 133 ataques a bancos no estado.

