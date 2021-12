Bandidos explodem banco e atiram contra delegacia em Abaíra

A agência bancária de Abaíra, na Chapada Diamantina, foi explodida por bandidos na madrugada desta segunda-feira, 1º. De acordo com o Blog do Anderson, durante a ação, o grupo ainda atirou contra a delegacia da cidade. Foram achadas munições de alto calibre no chão da unidade.

Os criminosos fugiram levando dinheiro do cofre da agência. São realizadas rondas pela região para tentar localizar os assaltantes, mas ninguém foi preso até o momento.

adblock ativo