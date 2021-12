Bandidos explodem banco e atiram contra Batalhão da PM

Os moradores do município de Caculé, no sudoeste da Bahia, tiveram uma madrugada de terror nesta segunda-feira, 15, por conta de tiros e explosões. Um grupo de homens fortemente armados chegou em quatro carros na cidade por volta das 3 horas e realizou diversas explosões simultâneas na agência do Banco do Brasil.

De acordo com o site Folha do Vale, os criminosos ainda realizaram diversos disparos em pontos estratégicos. O grupo cercou o Batalhão da Polícia Militar e atiraram contra o imóvel, impedindo a saída dos policiais.

Os bandidos ainda tentaram explodir os caixas eletrônicos da Caixa Econômica, mas um dispositivo de segurança foi acionado e eles desistiram da ação. O bando colocou fogo em um dos veículos usado no crime e fugiu pela BA-156.

Policiais militares seguem em diligência na região, mas nenhum criminoso foi preso. O valor roubado não foi informado.

