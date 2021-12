Bandidos explodem agências em Mundo Novo e Serra do Ramalho

Moradores da cidade de Mundo Novo (a 304 km de Salvador) viveram momentos de terror na madrugada desta quarta-feira, 28, quando duas agências bancárias foram explodidas por cerca de 15 homens que estavam em dois veículos. Os caixas eletrônicos e cofres do Banco do Nordeste (BNB) e Banco do Brasil (BB) foram dinamitados, o que causou a destruição total das agências. Toda a ação do grupo durou cerca de 40 minutos. Policiais civis e militares que estavam de plantão não puderam sair do pelotão e delegacia porque estavam cercados pelos bandidos.

"Os meliantes cercaram o pelotão e a delegacia e atiraram contra os prédios, com o intuito de assustar os policiais. Existe a informação que eles estavam até no fundo dos prédios, para evitar que os agentes saíssem pelo local", informou o delegado José Adriano da Silva, titular da cidade.

Segundo o delegado, apesar de ter sido totalmente destruída nada foi levado da agencia do BNB, já que o cofre não foi aberto com a explosão. No BB além dos caixas eletrônicos, um valor foi levado do cofre, mas ainda não se tem a confirmação da quantia roubada.

A explosão, quatro no total, acordou e assustou moradores. Laerte Alves, que reside a cerca de 300 metros dos bancos disse que acreditou que era um trovão,mas ao sair para verificar se deparou com um cenário de guerra. "Eles saíram em meio a poeira e fumaça, atirando para todos os lados, só conseguia ouvir os gritos. Graças a Deus ninguém foi ferido", contou.

Os bandidos incendiaram um veiculo Amarok na entrada da cidade para evitar a perseguição policial. O Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif) de Jacobina está na cidade ajudando nas investigações.

"A nossa preocupação agora é onde faremos as transações bancarias, pois a cidade mais próxima que é Piritiba também teve os bancos destruídos. Só nos resta as cidades de Baixa Grande ou de Miguel Calmon que ficam a 42 km e 60 km respectivamente daqui", disse Laerte Alves.

Serra do Ramalho - Cerca de 10 homens invadiram a cidade de Serra do Ramalho (a 845 km de Salvador) no oeste baiano levando pânico aos moradores. O alvo do grupo foi a agencia do banco do Brasil que ficou totalmente destruída com a explosão. Os assaltantes cercaram o pelotão da Polícia Militar e efetuaram vários tiros atingindo uma viatura e vários imóveis. Ninguém foi ferido na ação. O valor levado não foi divulgado pela polícia.

De acordo com o delegado Marco Antônio Gonçalves, titular da cidade e coordenador regional do Garcif, o grupo chegou a cidade por volta das 02 horas e logo se ouviu o barulho da explosão seguidos de tiros. "Moro proximo ao banco e acreditei que era um explosão no quintal de casa, mas logo começaram os telefonemas e saímos junto com os policiais da CIPE-Serrado para combater a ação", contou o delegado.

O grupo estava em três veículos sendo duas Hillux e um Meriva. As caminhonetes uma foi incendiada e a outra não teve condições de continuar sendo utilizada pois foi atingida pelos tiros na troca de tiros. Até o inicio da tarde policiais civis e militares estavam em perseguição ao grupo com o registro de dois confrontos.

"Não temos nenhuma informação até o momento de nenhum ferido, mas vamos continuar a perseguição pois já temos alguns suspeitos e estamos no encalço deles", garantiu o delegado.

adblock ativo