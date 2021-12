Bandidos explodem agências do Bradesco e Correios em Irajuba

As agências do Bradesco e dos Correios foram alvos de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 9, em Irajuba (a 301 km de Salvador). De acordo com a polícia, quatro homens armados com fuzis e espingardas chegaram na cidade em Gol branco por volta de 1 hora.

O bando explodiu caixas eletrônicos do Bradesco e o cofre do banco postal dos Correios. Eles fugiram em seguida e não há informações do valor roubado. As agências ficaram totalmente destruídas.

Policiais da delegacia do município, que ouviram o barulho da explosão, fizeram ronda na região, mas não localizaram a quadrilha. Há suspeita que o mesmo grupo tenha envolvimento em outras ações contra bancos da redondeza.

Ninguém ficou ferido, segundo a polícia.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, neste ano, cerca de 113 casos de explosões, 17 arrombamentos, 14 assaltos e 36 tentativas frustradas, foram registradas em todo o estado.

