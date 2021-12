Bandidos explodem agências do BB e BNB em Mundo Novo

Caixas eletrônicos do Banco do Nordeste e Banco do Brasil de Mundo Novo (a 304 km de Salvador) na madrugada desta quarta-feira, 28. Cerca de 10 homens invadiram a cidade por volta de 2h30 da madrugada. Parte do grupo foram para frente da delegacia para impedir a saída dos policiais e demais explodiram os caixas eletrônicos das agências.

A explosão acordou e assustou a população. O morador Laerte Alves, que é vizinho das agências bancárias, disse que acordou com o estrondo. Ele disse que achou que era um trovão, mas logo viu a poeira e barulho dos tiros.

As agências foram destruídas com a explosão, o que deixa a cidade sem banco. A opção para a população agora é recorrer aos serviços bancários na cidade de Baixa Grande, que fica a 42 km de Mundo Novo, ou de Miguel Calmon, distante 60 km.

