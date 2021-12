Bandidos explodem agências bancárias e fazem reféns em Jaguarari

A população do distrito de Pilar (a 70 quilômetros do município de Jaguarari), no Centro-Norte do estado, viveu uma madrugada de terror nesta quinta-feira, 7. Um grupo de criminosos, fortemente armados, explodiu duas agências bancárias, do Banco do Brasil e Bradesco, da região. Ainda na ação criminosa, eles trocaram tiro com policiais e fizeram reféns.

Segundo informações do site Jaguarari Notícias, os bandidos iniciaram os ataques, que duraram cerca de 30 minutos, por volta de 1h10. A polícia foi acionada até o local e trocou tiro com os suspeitos, mas, de acordo com relato dos moradores, o grupo fez algumas pessoas como reféns, o que impediu a perseguição dos policiais.

Ainda conforme o site, não há informações sobre o valor roubado ou se houve violação dos cofres. Com a explosão, as agências ficaram totalmente destruídas e os clientes destas instituições bancárias terão que se deslocar às cidades de Bonfim, Uauá ou Juazeiro para realizarem as transações financeiras.

Essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de crime na cidade. Há pouco mais de dois meses, outra agência também foi destruída por criminosos.

Araci

Outras duas agências dos mesmos bancos foram alvos de criminosos também nesta madrugada em Araci, região do sisal na Bahia. O crime aconteceu por volta das 2h40, no centro do município que fica a 222 quilômetros de Salvador.

Após explodirem as duas agências bancárias, o bando incendiou um carro e disparou vários tiros para o alto. Não há informações de feridos nem do valor roubado.

Outro Caso

Na madrugada desta quarta, 6, uma agência do Banco do Brasil também virou alvo de criminosos no município de Malhada. Doze homens armados com fuzis chegaram, por volta de 1h, em um veículo Mitsubishi L200, disparando vários tiros.

Após o crime, o bando espalhou miguelitos (tipo de cruz formada, geralmente, com pregos usada para furar pneus) na BR-030 e seguiu pela BA-160. Não há informações da quantia roubada.

A agência era a única na cidade e atendia também aos moradores dos municípios vizinhos de Iuiú e Carinhanha. Por conta da ação criminosa, os moradores terão que se deslocar para a unidade bancária que fica na cidade de Guanambi.

Agência do Bradesco destruída (Foto: Reprodução | Jaguarari Notícias)

