Bandidos explodem agência em Conceição do Jacuípe

Uma agência do banco do Brasil foi explodida na madrugada deste sábado, 6, no município de Conceição do Jacuípe (a 94 quilômetros de Salvador). Os assaltantes arrombaram caixas eletrônicos e o cofre central do banco e levaram todo o dinheiro.

Na fuga, os criminosos metralharam o pelotão da Polícia Militar e mataram um cão do quartel. De acordo com relatos do segurança do banco, após a fuga dos bandidos, moradores invadiram o interior da agência e saquearam o restante do dinheiro que estava no chão.

Segundo informações do site Acorda Cidade, além de utilizar dinamites para arrombar os caixas, diversos tiros de fuzis também foram disparados pelo bando.

A polícia ainda não sabe ao certo quantos indivíduos participaram da ação.

