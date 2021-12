Bandidos explodem agência e fazem reféns em Chorrochó

Moradores de Chorochó, no norte da Bahia, passaram por um momento de pânico na madrugada desta quarta-feira, 10. Isso porque bandidos fortemente armados invadiram a cidade em dois carros e explodiram uma agência bancária. Eles também fizeram reféns. A ação ocorreu por volta das 3h.

De acordo com a delegacia da cidade, os reféns foram pegos enquanto esperavam um ônibus para viajar e foram levados para a agência bancária. No caminho, os bandidos ainda atiraram contra uma viatura da Polícia Militar que estava parada próxima ao banco.

Ainda segundo a polícia, o grupo entrou no banco, disparou contra os vidros da agência e tentou explodir o cofre do estabelecimento, mas não conseguiu. Eles fugiram sem levar nenhum valor e abandonaram os reféns ainda dentro do município.

Não há informações sobre os autores do crime. Ninguém foi preso até a manhã desta quarta.

