Bandidos explodem agência e causa pânico em Rio de Contas

Criminosos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil do município baiano de Rio de Contas, que fica na região da Chapada Diamantina. O crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, 31, e causou pânico na população, de acordo com o Blog do Anderson.

Além de destruírem a agência, que fica na Praça Esaú Pinto, próximo à Igreja Matriz, os bandidos atearam fogo em um furgão e cercaram a sede da Polícia Militar (PM) da cidade.

Eles fugiram em direção a uma localidade conhecida como Barragem. Não há informações do valor roubado. Ninguém ficou ferido na ação.

Este ano, foram registradas 63 ocorrências contra agências bancárias, de acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia.

