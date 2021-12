Bandidos explodem agência e atacam Batalhão da PM na Bahia

Criminosos atacaram a agência do Banco do Brasil (BB) no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta sexta-feira, 18.

Diversos homens armados chegaram em dois carros na cidade e se dividiram. Enquanto um grupo colocava explosivos nos caixas eletrônicos, o outro atacava o Batalhão de Polícia Militar, que fica próximo à agência bancária.

Os bandidos atiraram contra o batalhão e atingiram uma viatura que estava no local. Apesar da ação, eles não conseguiram levar o dinheiro, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom). A quadrilha fugiu em direção a Dias D'Ávila.

Essa não é a primeira vez que assaltantes roubam a agência do município. Em janeiro de 2015, um grupo de dez homens também invadiu e explodiu o BB da cidade em ação semelhante a desta madrugada.

Com esse, o Estado registra 208 ataques a banco em 2015, sendo que 101 foi contra o BB, principal alvo dos criminosos, de acordo com o Sindicato dos Bancários na Bahia.

