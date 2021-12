Bandidos explodem agência dos Correios em Macajuba

Bandidos armados explodiram uma agência dos Correios que fica na cidade de Macajuba (a 327 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 15. De acordo com com a delegacia do município, 4 homens participaram da ação criminosa.

Por volta das 2h, os criminosos chegaram na cidade em um veículo Gol e foram em direção aos Correios que fica na praça principal da cidade. Com a explosão, a agência ficou destruída.

Após o ato, o bando conseguiu fugir, e até as 8h30 desta terça, nenhum dos suspeitos haviam sido localizados. A delegacia não soube informar se os assaltantes conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.

Agora os moradores de Macajuba ficam sem serviço de banco, já que em novembro do ano passado, criminosos explodiram a mesma agência dos Correios, juntamente com a do Banco do Brasil que ainda está em processo de reconstrução.

Até a manhã desta terça, foram registrados 172 ataques a bancos no estado. Com 135 ocorrências sendo somente no interior, de acordo com balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários.

