Bandidos explodem agência do Bradesco em Monte Santo

Uma agência do Bradesco foi explodida por cerca de 15 bandidos fortemente armados com fuzis e explosivos na madrugada desta quarta-feira, 30. O crime aconteceu por volta das 2h20, próximo à praça Professor Salgado, no centro da cidade de Monte Santo (a 360 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Monte Santo, os criminosos fugiram antes da polícia chegar ao local. Eles foram em direção ao município de Euclides da Cunha. Os bandidos chegaram a jogar miguelitos (uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados) na pista para dificultar a passagem das viaturas.

Ainda segundo o site local, a quadrilha teria conseguido arrombar o cofre do banco. Não há informações sobre a quantia que foi levada pelos assaltantes. A polícia investiga o crime.

