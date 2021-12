Bandidos explodem agência do BB e levam terror a Macaúbas

Os moradores de Macaúbas (a 453 kms de Salvador) viveram cerca de 40 minutos de terror na madrugada desta quarta-feira, 12. Esse foi o tempo que durou a ação de bandidos, que explodiram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil (BB) e fizeram diversos disparos por toda cidade.

Eles foram acordados por volta de 1h50 com o som de disparos de arma de fogo. O tiroteio começou na praça Imaculada Conceição, onde fica o Batalhão da Polícia Militar (PM). "Moro perto do Batalhão e comecei a ouvir os disparos na minha rua. Depois dava para ouvir vários tiros em volta da cidade. Tentei ligar para minha mãe, que mora perto do banco, mas o telefone não funcionava. Em seguida, houve a primeira explosão e a energia foi embora. Ouvi os gritos e palavrões dos bandidos e ficava mais tensa ainda. Foi terror para todos os lados", conta Rosângela Figueiredo.

De acordo com ela, os criminosos atiraram contra a unidade da PM e ficaram de campana na frente da casa do major, de outros policiais e do gerente do banco para impedir qualquer reação.

A explosão destruiu o imóvel onde está instalado o banco. O impacto também atingiu imóveis vizinhos, como a casa da mãe e tia de Rosângela. "Na casa de minha mãe, as vidraças quebraram. Não sei se foram tiros ou explosão. Já na de minha tia, as paredes racharam e o banheiro veio abaixo. Os destroços chegaram a cair em cima dos meus tios".

Após o crime, os bandidos fugiram. Não há informações sobre o valor roubado.

