Bandidos explodem agência do Banco do Brasil em Serrolândia

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta quinta-feira, 30, em Serrolândia, distante 326 quilômetros de Salvador. O crime aconteceu por volta de 1h30, no Centro do município.

Moradores da região relataram à polícia que teriam visto o bando chegar em duas caminhonetes brancas (o modelo não foi informado). De acordo com os relatos, o grupo teria levado dinheiro da agência que fica na rua Francisco Costa Pires.

Quando a guarnição da 91ª Companhia Independente da Polícia Militar (91ª CIPM) chegou, os criminosos já haviam fugido do local. Unidades da 91ª CIPM e das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (CIPE) Caatinga e Semiárido realizam buscas para localizar os suspeitos.

adblock ativo