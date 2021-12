Bandidos explodem agência do Banco do Brasil em Iuiú

Homens fortemente armados explodiram na madrugada deste domingo, 4, uma agência do Banco do Brasil localizada no centro do município de Iuiú (a 796 quilômetros de Salvador) e não em Guanambi, como informamos anteriormente. Segundo o site Folha do Vale, o bando formado por cerca de 10 criminosos invadiu a cidade por volta das 2h30, efetuando vários disparos em pontos estratégicos.

Logo em seguida, o grupo dirigiu-se ao banco e estourou o cofre. O interior da unidade ficou com vários pontos destruídos, como divisórias, móveis, além de placas do forro que caíram. Não há informações de feridos nem do valor levado pelos criminosos.

Por conta do impacto provocado pela explosão, algumas lojas vizinhas ao banco também foram abaladas, conforme o site. Após o crime, a quadrilha fugiu em dois carros pela BR-030, sentido Carinhanha (a 45 quilômetros de Iuiú). Nesta cidade, a polícia encontrou em uma estrada que da acesso ao município de Feira da Mata, um Toyota Corolla e um Fiat Palio, usados na ação.

Policiais militares, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe-Sudoeste), realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior (22ª Coorpin/Guanambi), onde a ocorrência foi registrada, mas o telefone não completava a ligação.

Várias partes do banco foram destruídas (Foto: Reprodução | Folha do Vale)

