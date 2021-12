Bandidos explodem agência bancária no sul da Bahia

A agência do Bradesco de Itagimirim, no sul da Bahia, foi explodida por criminosos na madrugada deste sábado, 16, por volta das 2 horas. De acordo com o site Radar 64, cinco pessoas foram feitas de reféns pela quadrilha.

Testemunhas disseram que o grupo usou armas de grosso calibre. O prédio da instituição bancária era de madeira e ficou destruído na ação. Fragmentos foram lançados nas casas vizinhas. Uma loja teve a vidraça danificada.

O valor roubado não foi informado. Essa é a segunda vez que esta agência é alvo de bandido. Outro crime aconteceu há três anos.

