Bandidos explodem agência bancária no Recôncavo Baiano

Homens armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, em Salinas da Margarida, município do Recôncavo Baiano, na madrugada desta segunda-feira, 6.

De acordo com testemunhas, cerca de quinze indivíduos fortemente armados chegaram em veículos, por volta das 3h, ao Centro da cidade, onde se encontra agência. Ainda segundo relatos, a ação criminosa teria durado em torno de trinta minutos.

A Polícia Militar não divulgou detalhes da ocorrência. Não há confirmação de quantos caixas eletrônicos foram alvo da manobra dos bandidos e também não informou se alguma soma em dinheiro teria sido levada.

Segundo o Sindicato dos Bancários, esse é o 38° ataque a banco na Bahia apenas este ano.

