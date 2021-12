Bandidos explodem agência bancária no interior

Cerca de 10 integrantes de uma quadrilha explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Conceição do Jacuípe (a 94 km de Salvador), na madrugada desta sexta-feira, 24, por volta das 3h.

Os criminosos também fizeram refém um morador, que reside próxima à agência, por cerca de 30 minutos. Segundo a polícia, ele foi rendido ao sair de casa, após ouvir o barulho da explosão. Ele achou que o estrondo era de um acidente.

O grupo ainda roubou um veículo de outro morador que passava pelo local a caminho do trabalho.

Antes de fugirem, os bandidos colocaram objetos perfurantes - conhecidos como "miguelitos" - em uma das avenidas da cidade para impedir o trânsito de veículos.

Até as 7h30, ninguém havia sido preso. As informações são do site Jacuípe Notícias.

