Uma agência da Caixa Econômica Federal localizada no bairro de Cajazeiras 10, em Salvador, foi explodida na madrugada deste sábado, 27. O imóvel está situado na Rua Engenheiro Carlos Raimundo Alves, próximo ao Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 4h, equipes da 3ª CIPM foram acionadas pelo capitão supervisor com informação do acionamento do alarme de uma instituição bancária localizada no bairro de Cajazeiras. No local, as guarnições constataram que os caixas de autoatendimento foram estourados.

Os policiais militares realizaram rondas nas imediações e localizaram os suspeitos a bordo de um veículo. Ainda segundo informado pela corporação, os criminosos atiraram nos PMs, que revidaram. Os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram.

Segundo informações do site Fala Cajazeiras, os bandidos estavam fortemente armados e chegaram ao local em um carro modelo Fiat/Doblo. Na fuga, o veículo foi deixado nas imediações do campo da Pronaica.

Não há registro de feridos na ocorrência e ainda não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos. Um artefato foi encontrado em meio aos estilhaços de vidro da agência. Equipes da Polícia Federal foram enviadas ao local para iniciar perícia e investigação do caso.

Bandidos explodem agência bancária no bairro de Cajazeiras 10 | Foto: Divulgação/ATarde

