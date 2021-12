Bandidos explodem agência bancária em São Sebastião do Passé

Um grupo de dez homens invadiu e explodiu na madrugada deste sábado, 3, a agência do Banco do Brasil do município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime aconteceu por volta de 3h, na Praça 12 de Outubro, no centro da cidade, e o barulho dos explosivos assustou os moradores da região. Uma viatura do Batalhão de Polícia, que fica a 300 metros da agência, teve os pneus furados, o que dificultou a captura dos criminosos, que conseguiram fugir.

Agentes da PM realizaram diligências na localidade mas até agora os suspeitos não foram identificados. A quantia roubada não foi divulgada.

