Bandidos explodem agência bancária em Iaçu

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta sexta-feira, 18, no município de Iaçu (a 280 quilômetros de Salvador). Com a explosão, o banco ficou parcialmente destruído.

Segundo informações do blog Itaberaba Repórter, os bandidos fugiram em um Siena branco e colocaram "miguelitos" (estrutura com pregos) para furar os pneus das viaturas que os seguiam. Até o início da manhã nenhum suspeito foi capturado.

