Bandidos explodem agência bancária em Gandu

Doze homens fortemente armados explodiram dois caixas econômicos da agência da Caixa Econômica Federal, em Gandu (a 288 km de Salvador ), por volta das 3h desta sexta-feira.

A quadrilha chegou em quatro veículos e uma moto. Três dos veículos foram em direção ao banco e o outro ficou no semáforo com o apoio do motociclista, dando cobertura ao crime.

Após a explosão, os bandidos fugiram pela BR-101, em direção à cidade de Santo Antônio de Jesus. Dois veículos foram abandonados pelos criminosos.

Uma Guarnição da Cipe estava chegando na cidade no momento do roubo e os policiais trocaram tiro com os bandidos. A Polícia Federal (PF) vai realizar a perícia no local.

