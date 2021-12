Bandidos explodem agência bancária em Cachoeira

Uma agência do Bradesco foi explodida na madrugada desta segunda-feira, 27, no centro da cidade de Cachoeira (133Km de Salvador).

De acordo com o site Voz da Bahia, um grupo formado por quinze homens fortemente armados detonou explosivos na agência, que ficou parcialmente destruída. Cédulas de dinheiro foram vistas após as explosões, mas não há informações do valor roubado. O fato ocorreu por volta das 2h e não há registro de feridos.

Ainda segundo o blog, moradores da região relataram terem escutado muito barulho de tiro durante a madrugada. Os disparos atingiram imóveis e viaturas da Polícia Militar.

Para dificultar a perseguição policial, os criminosos espalharam grampos pela pista e queimaram dois carros na estrada de Capoeirosul, distrito da cidade, e na Ponte Dom Pedro II, que liga os municípios de Cachoeira e São Felix.

A Polícia Civil investiga a autoria da ação criminosa, mas até o momento nenhum acusado foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) está no local, além de peritos. Testemunhas foram ouvidas e a polícia busca imagens de câmeras para tentar identificar os envolvidos.

Este é o segundo ataque na cidade em menos de dois meses. O último aconteceu em 1° de fevereiro, quando as agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram também alvo de ataques.

