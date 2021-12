Bandidos explodem agência bancária em Amélia Rodrigues

Uma agência do Banco Bradesco foi alvo de bandidos na madrugada desta terça-feira, 30, na cidade de Amélia Rodrigues (a 90 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 3h, na praça do Cruzeiro.

Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos e o cofre do banco, que ficou completamente destruído. Segundo a polícia, o grupo ainda disparou vários tiros para assustar a população.

Um apartamento que fica no primeiro andar do prédio da agência também foi atingido, de acordo com o site "Acorda Cidade". Até o momento, não há informações sobre feridos nem da quantia roubada.

Esse é o segundo ataque a banco que acontece no município. Em dezembro de 2017, cerca de 10 homens fortemente armados também explodiram uma agência do Banco do Brasil da cidade.

O cofre da agência bancária também foi explodido (Foto: Divulgação | Berimbau Notícias)

