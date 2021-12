Bandidos explodem agência bancária em Amélia Rodrigues

Uma agência da Caixa Econômica da cidade de Amélia Rodrigues, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi explodida na madrugada desta terça-feira, 6.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contado com a Polícia Civil nesta manhã e, de acordo com informações obtidas com o delegado Idelfonso Gomes, da Delegacia Territorial da cidade, alguns moradores foram ouvidos e informaram que, por volta de 2h30, duas explosões foram ouvidas e em seguida barulhos que, segundo eles, seriam de tiros. Não houve feridos.

"Como se trata de um órgão federal, estamos aguardando a chegada da Polícia Federal (PF) que deve seguir com as investigações. O que podemos fazer no momento é isolar a área para a preservação das evidências e escultar alguns moradores", disse o delegado.

Ainda segundo ele, os policiais estão recorrendo a alguns comércios próximos ao banco para solicitar a filmagens das câmeras de seguranças para uma possível identificação dos suspeitos.

O banco ficou destruído e ainda não há informações sobre o valor roubado.

