Bandidos explodem agência bancária e incendeiam veículos na Bahia

Uma agência do Banco do Brasil, da cidade de Pindobaçu, no norte da Bahia, foi alvo de criminosos, na madrugada desta sexta-feira, 3. A quadrilha utilizou dinamites para explodir o local, que ficou totalmente destruído.

Segundo o site "Augusto Urgente", durante a fuga, os bandidos incendiaram dois veículos em uma ponte da BA-131, entre Pindobaçu e o município de Antônio Gonçalves, para dificultar a ação de policiais. Não há informações de feridos, nem da quantia de dinheiro levada por eles.

Criminosos incendiaram veículos durante a fuga (Foto: Reprodução | Site Augusto Urgente)

