Bandidos explodem agência bancária e fazem reféns na Bahia

Bandidos explodiram uma agência do banco Bradesco do distrito de Pilar, no município de Jaguarari (a 398 km de Salvador), na madrugada desta sexta-feira, 29. Por conta da explosão, o banco ficou destruído.

Segundo informações do site Portal Jaguari, os bandidos usaram dinamites para detonar a agência. Na fuga, eles ainda fizeram algumas pessoas de reféns e, em seguida, liberaram e fugiram tomando destino ignorado.

Uma equipe da Polícia Militar (PM-BA) isolou o local para que seja realizado o trabalho de perícia. Não há informações se os bandidos chegaram a levar o dinheiro da agência.

O banco ficou destruído após a explosão (Foto: Reprodução | Portal Jaguarari)

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, 94 ataques a bancos e caixas eletrônicos foram registrados este ano no estado. Foram 60 explosões, 16 tentativas frustradas, 10 arrombamentos e 8 assaltos.

