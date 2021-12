Bandidos explodem 2 bancos e fazem reféns no interior da BA

Duas agências do Banco Bradesco, localizadas no interior da Bahia, foram alvo da ação de bandidos na madrugada desta sexta-feira, 5. Em Quijingue (distante a 322 km de Salvador), cinco caixa eletrônicos foram explodidos pelos criminosos. Já em Sobradinho, a aproximadamente 547 km da capital baiana, bandidos destruíram terminais de autoatendimento e fizeram duas pessoas reféns. Ninguém ficou ferido.

Segundo o balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia, apenas este mês (junho) foram registrados sete ocorrências contra bancos no estado. Ao todo, foram 103 ataques no ano, sendo 79 no interior e 24 em Salvador. O Banco do Brasil aparece com o maior número de ocorrências (49). O Banco do Bradesco é o segundo (28).

No primeiro, em Quijingue, cerca de 18 homens armados, de acordo com a delegacia da cidade, invadiram a agência por volta de 2h30. Os bandidos chegaram na cidade em seis veículos (três carros, duas motos e uma caminhonete). Na agência , eles fizeram cerca de cinco explosões com dinamites. Quatro caixas eletrônicos foram danificados, além de uma casa e uma loja que fica ao lado do banco.

Durante a fuga, os criminosos ainda espalharam miguelitos (pregos retorcidos em formados de estrela) pela pista a fim de evitar a perseguição da polícia, que teve os pneus das viaturas furados. Ainda de acordo com a delegacia, os bandidos ainda desligaram a rede telefônica da cidade, que ficou sem funcionar por mais de duas horas.

Os criminosos fugiram com destino ao município de Nordestina. Ninguém foi preso. A quantia levada pelo bando não foi revelada. A unidade seria inaugurada nesta sexta, após ter sido danificada no dia 24 de abril, informou a polícia.

No município de Sobradinho, uma quadrilha com cerca de 15 homens explodiram caixas eletrônicos do banco e fizeram duas pessoas de reféns, de acordo com a Polícia Civil. A agência fica a cerca de 200 metros da delegacia da cidade.

Com o impacto da explosão, a unidade ficou completamente destruída. O bandidos fugiram por destino desconhecido, informou a polícia. Já os reféns foram liberados na saída da cidade, e, segundo a polícia, passam bem. Não há informações sobre o valor da quantia levada.

A explosão deixou a agência em Sobradinho danificada (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

