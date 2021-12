Bandidos de Salvador são presos após tentar roubar banco no interior

Um roubo a uma agência do bando do Bradesco, em Cansanção (a 354 quilômetros de Salvador), foi frustrado na madrugada desta quinta-feira, 11, após três ladrões se assustarem com o sistema de segurança do local. Eles fugiram depois que o alarme e uma cortina de fumaça da sala do cofre foram acionados.

Dois suspeitos, Ramon dos Santos Alves e Jefferson Aquino Boulhoza Concha, ambos de Salvador, segundo o site Portal de Notícias, foram capturados momentos depois na região do município de Queimados (cerca de 40 quilômetros de Cansanção).

Eles estavam dentro de um carro Logan, placa QMR 0376, onde os policiais militares encontraram maçarico, discos de serra, alicates, entre outros materiais usados em arrombamentos.

Policiais realizam buscas na região para localizar e prender o comparsa deles, que conseguiu fugir.

adblock ativo