Um coletivo foi incendiado na noite desta quinta-feira, 20, no município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O ato de vandalismo aconteceu no final de linha do conjunto Feira IX. Seis homens teriam mandado que o motorista e a cobradora descessem do veículo antes de atear fogo.

Segundo o site Acorda Cidade, a suspeita é que o ato criminoso esteja relacionado com um homem que foi morto em confronto com a polícia. O caso é investigado pela delegacia local.

Bombeiros atuaram no combate às chamas e guarnições da Polícia Militar realizam buscas para localizar e prender os responsáveis pelo crime. O veículo da empresa São João ficou completamente destruído.

A empresa informou por meio de nota que o transporte no bairro não foi afetado na manhã desta quinta-feira, 21, e colocou outro coletivo na rota.

Da Redação Bandidos colocam fogo em ônibus em Feira de Santana

