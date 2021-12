Bandidos causam pânico durante assalto a banco em Jussiape

A madrugada desta segunda-feira, 12, foi violenta na cidade de Jussiape, na Chapada Diamantina, por conta de um assalto a banco. Uma quadrilha de assaltantes chegou no município por volta de 1h30 e se espalhou pela cidade. O alvo deles era o cofre da agência do Banco do Brasil.

Foram realizadas diversas explosões no local, destruindo o prédio onde a agência estava instalada. A parede que separava o imóvel de uma casa foi destruída. A ação deixou os moradores em pânico.

Um homem, ainda não identificado, foi feito refém, segundo o Blog do Anderson. Ele foi liberado em seguida, sem nenhum ferimento.

Os bandidos ainda atiraram contra o pneu da viatura da polícia e alvejaram o muro de uma escola. Contudo, não há registro de feridos.

