Bandidos atiram no pai e acabam matando criança de 1 ano em Feira

Uma criança de 1 ano e 3 meses morreu com um tiro na cabeça, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros), na manhã desta terça-feira, 15.

Alice Beatriz Reis Farias estava na porta de casa, na rua Tertuliano Sena, no bairro Pedra do Descanso, quando foi atingida por disparo por volta de 9h30. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada para a Policlínica do Conjunto Feira X, mas não resistiu.

Segundo a polícia, quatro homens em um veículo Gol de cor branca tentaram atingir o pai da menina, identificado pelo prenome Diego, e acabaram atingido Beatriz.

Policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam o motorista do veículo, nomeado Antônio Lucas Conceição da Silva, que morava no Conjunto Feira VI. Os demais suspeitos fugiram. As informações são site Acorda Cidade.

