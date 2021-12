Bandidos ateiam fogo em ônibus em Brumado

Criminosos colocaram fogo em um ônibus no centro de Brumado (a 564 km de Salvador) na noite desta quarta-feira, 20. De acordo com o major Sílvio Berlink, comandante da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o veículo estava estacionado em frente a uma oficina, onde eram realizados serviços mecânicos.

O veículo estava vazio no momento da ação. Após o crime, a polícia fez rondas na cidade, mas não localizou os autores do crime. Também não foi encontrada testemunha da ação.

A polícia trabalha com a suspeita de vandalismo, mas não descarta a possibilidade de represália. "Fizemos algumas apreensões de drogas nos últimos dias, mas, por enquanto, ainda não há relação direta com este fato. Por enquanto, estamos trabalhando com a hipótese de vandalismo", explica o major.

De acordo com o comandante, foram apreendidos 10 kg de drogas variadas no último sábado, 16, e mais 5 kg na terça, 19. Também foram realizadas prisões, mas o major não soube informar o número exato de presos.

adblock ativo