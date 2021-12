Bandidos assaltam socorristas do Samu após atendimento em Feira

Um motorista e um enfermeiro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram assaltados na manhã desta terça-feira, 22. O crime aconteceu por volta das 5h30, quando os socorristas saíam de um atendimento em uma residência na rua Ágata, no bairro Brasília, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, as vítimas foram surpreendidas no momento em que entravam na ambulância. Os bandidos levaram dois rádios do Samu, além de objetos pessoais dos socorristas, como carteira, relógio e celulares.

Não se contentando, os criminosos ainda levaram um carro modelo Crossfox (preto), que pertencia a família que era atendida pelo Samu. O caso foi registrado no Complexo Policial do município.

