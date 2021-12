Bandidos assaltam Lotérica de Nazaré das Farinhas

A Casa Lotérica do município de Nazaré das Farinhas (a 130 km de Salvador) foi assaltada na tarde desta quinta-feira, 13. De acordo com o site Voz da Bahia, um homem armado abordou os funcionários do estabelecimento e realizaram o crime. Ele fugiu em seguida.

Policiais realizam buscas para tentar localizar o bandido. Ninguém ficou ferido na ação.

