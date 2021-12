Bandidos assaltam banco e levam reféns no interior da Bahia

Cerca de oito criminosos assaltaram a agência do Banco do Brasil na manhã desta segunda-feira, 23, no município de Campo Alegre de Lourdes (a 820 quilômetros de Salvador). Os bandidos chegaram na cidade atirando, o que causou pânico entre a população. Ninguém ficou ferido na ação.

Após o crime, eles fugiram levando o gerente da agência, outros funcionários e clientes. Alguns reféns foram liberados, mas não há informações se ainda tem alguém em poder dos bandidos.

Policiais seguem em perseguição aos criminosos. O valor roubado não foi informado.

