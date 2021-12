Bandidos arrombam Banco do Brasil em Barreiras

Uma agência do Banco do Brasil foi arrombada na madrugada desta segunda-feira, 17, em Barreiras (a 862 quilômetros de Salvador). Os bandidos usaram um maçarico para abrir o cofre.

Segundo informações do Blog Braga, durante a ação criminosa, os assaltantes cobriram as câmeras de segurança com jornal, e no momento da fuga, eles chegaram a deixar para trás as moedas e um óculos de proteção que foi usado no arrombamento. Ainda não há informações da quantia roubada.

De acordo com o blog, o alarme do local foi disparado, mas quando a guarnição policial chegou até a agência, os policiais não encontraram nenhum sinal de arrombamento nas portas, nem nos caixas eletrônicos. Nada suspeito foi encontrado no perímetro do banco.

A suspeita, conforme policias informaram ao blog, é de que os bandidos sejam profissionais e que tinham o conhecimento das dependências do local. Até o momento ninguém foi preso.

