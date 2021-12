Bandidos amarram motorista e roubam 34 pneus de carreta na Bahia

Dois homens amarraram o motorista de uma carreta e roubaram 34 pneus do veículo. O condutor foi surpreendido por bandidos ao sair de uma pousada na cidade de Jaguaquara, a 336 km de Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 2.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista, Almir Luiz Vieira, foi obrigado a conduzir o caminhão até uma via de difícil acesso próximo à cidade. Ao chegar no local, ele foi amarrado, enquanto os criminosos retiravam os pneus e colocavam em dois carros de passeio.

A delegacia do município informou que o caminhão transportava uma carga de ferro e os pneus foram avaliados em aproximadamente R$ 34 mil. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

adblock ativo