Bandido rouba mais de R$ 3 mil de aposentado no interior da Bahia

O aposentado Arlindo Rodrigues dos Santos, de 73 anos, teve toda a sua aposentadoria roubada durante um assalto a ônibus na sexta-feira, 18, no interior da Bahia. O veículo seguia do município de Barra do Choça para Pau Brasil quando o suspeito anunciou o assalto.

De acordo com informações do Blog do Jorge Amorim, a vítima tinha sacado R$ 3.100 para fazer a reforma da casa. Além do dinheiro, foram roubados todos os documentos e remédios que levava para o irmão doente.

Segundo testemunhas, o assaltante estava nervoso e tentou atirar por duas vezes, mas a arma não funcionou. A polícia realizou buscas pela região mais ninguém foi preso.

