Bandido é surrado ao tentar assaltar lutador de MMA na Bahia

Após uma sequência de roubos de celulares em Brumado (a 552 km de Salvador), um jovem que falava ao telefone foi abordado por um criminoso armado com uma faca dentro de um banheiro público. Mas para surpresa do bandido, a vítima era praticante de artes marciais e lutador de MMA.

De acordo com o site Brumado Notícias, o rapaz reagiu e aplicou diversos golpes no assaltante. Durante o confronto, o criminoso chegou a ferir o braço do jovem de raspão. Mesmo assim, ele ainda conseguiu se defender e impedir o roubo.

O bandido conseguiu fugir e não foi localizado. Não há informações se ele praticou os outros roubos de celulares registrados na cidade. O fato aconteceu na noite de quarta, 7, mas só foi divulgado na noite desta quinta, 9.

adblock ativo