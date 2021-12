Bandido é morto após roubar celular de mulher em Eunápolis

Dois homens em uma moto roubaram o celular de uma mulher às margens da BR-101, trecho do município de Eunápolis (a 662 quilômetros de Salvador), na noite desta quarta-feira, 31, e um dos suspeitos acabou morto após um confronto com a polícia.

De acordo com o site Radar 64, os suspeitos abordaram a vítima, que não teve a identidade revelada, enquanto ela conversava com uma outra pessoa. Depois de cometer o crime, a dupla fugiu: um escapou na moto e o outro a pé, sentido Hospital Maternidade, ainda no município.

Segundo o site, o assaltante foi atingido depois de um cerco policial próximo à unidade de saúde. Ele entrou em confronto com a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e morreu no local. Um revólver calibre 38 foi apreendido na posse dele.

O celular da vítima, que estava no bolso do homem, foi recuperado.

adblock ativo