Bandido é agredido após tentativa de assalto em Simões Filho

Um homem foi agredido por moradores na manhã desta sexta-feira, 21, após tentar assaltar algumas pessoas no km 25, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o caso aconteceu por volta das 8h50. A identidade do homem não foi revelada.

Segundo o órgão, durante a tentativa do assalto, uma pessoa foi baleada de raspão e encaminhada para um hospital da região. Policiais da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Simões filho) estivem no local do crime e detiveram o bandido, antes que o linchamento fosse consumado.

Não há informações do estado de saúde de vítima baleada nem para qual delegacia o criminoso foi levado.

